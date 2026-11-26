В этой встрече в Лиссабоне было множество неоднозначных судейских решений. Польский арбитр Шимон Марциняк назначил три пенальти, не засчитал два мяча «Манчестера» (один из них — в концовке), да еще и показал красную карточку Юри Тилемансу. Болельщики «красных дьяволов», конечно же, были возмущены, и не без повода. Но главное — «Манчестер» не проиграл, а заработал ничью — 2:2. Хотя будущее большого клуба все равно туманно: тратить деньги руководство больше не готово.