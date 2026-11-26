«Вполне можно назвать сенсацией»
Владимир Осипов — о сюрпризах пятого тура Лиги чемпионов
Поклонников футбола ждали сразу две неожиданности. Во-первых, ПСЖ на своем поле не смог обыграть «Рому». Встреча завершилась вничью (2:2), и парижане прервали победную серию из 12 матчей. Кроме того, непредсказуемо мюнхенская «Бавария» уступила во Франции «Лиллю» со счетом 1:2.
0:00
0:00
Новый игровой день Лиги чемпионов стартовал матчем «Сабах»—«Барселона». Конечно, победитель здесь был известен заранее, но Олимпийский стадион в Баку все равно оказался забит до отказа: на трибунах собралось 62 тыс. человек. «Сабах» уступил, но все-таки отправил свой гол в ворота именитого соперника. В итоге встреча завершилась со счетом 1:4.
Нужно отметить, что стоимость состава азербайджанской команды, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, составила всего €19 млн.
Это меньше, чем у «Оренбурга» в РПЛ. У «Барселоны», кстати, совокупная стоимость футболистов — €1,3 млрд. Но деньги далеко не всегда помогают побеждать. Матч «Лилль»—«Бавария» — яркий тому пример. Именно здесь произошла главная сенсация пятого тура Лиги чемпионов. Французский клуб взял верх на своем поле (2:1). Хотя победный гол, в создании которого поучаствовал младший брат Килиана Мбаппе Этан, выступающий за «Лилль», оказался курьезным.
Но если уж говорить о курьезных взятиях ворот, то самый невероятный эпизод минувшим вечером случился в матче «Спортинг»—«Манчестер Юнайтед». В начале второго тайма после удара Бруну Фернандеша мяч попал то ли в ямку, то ли в кочку, изменил направление и проскользнул в ворота «Спортинга», после чего гости повели в счете — 2:1.
В этой встрече в Лиссабоне было множество неоднозначных судейских решений. Польский арбитр Шимон Марциняк назначил три пенальти, не засчитал два мяча «Манчестера» (один из них — в концовке), да еще и показал красную карточку Юри Тилемансу. Болельщики «красных дьяволов», конечно же, были возмущены, и не без повода. Но главное — «Манчестер» не проиграл, а заработал ничью — 2:2. Хотя будущее большого клуба все равно туманно: тратить деньги руководство больше не готово.
На зимнее трансферное окно новому главному тренеру Маурисио Почеттино выделили всего €50 млн.
Этого недостаточно, считает футбольный эксперт Павел Мамаев:
«Клубу не хватает какой-то статусной суперзвезды. Не могу сказать, что трансферы, которые уже совершаются, плохие. Но они очевидно не приносят результата: сколько уже тренеров поменяли за последние пару-тройку лет? Не может быть, что задачу не получается решить с пятью тренерами».
Но если для «Манчестер Юнайтед» выездная ничья в Лиге чемпионов сейчас приемлемый результат, то ничейный исход для ПСЖ в домашнем матче с «Ромой» — серьезная неприятность. Встреча в Париже завершилась со счетом 2:2. Предъявлять претензии Матвею Сафонову не за что, но в последнее время, несмотря на потрясающую форму российского вратаря ПСЖ, критические стрелы французской прессы все равно летят в его адрес. Почему, объяснил футбольный аналитик Константин Клещев:
«Сафонов — вратарь, который стоит уже €50 млн. Чуть не повезло, чуть сдал, чуть не досмотрел, чуть хуже сыграла защита ПСЖ — будут обвинять его. От российского игрока требуют чудес даже тогда, когда они происходить не должны».
Эта ничья оставила ПСЖ только на втором месте в турнирной таблице общего этапа.
Первым остался «Реал». Вполне можно назвать сенсацией третью строчку итальянского клуба «Комо» и шестую позицию испанского «Бетиса». Впрочем, впереди еще три тура: один — в начале декабря 2026 года и два — в конце января 2027-го. Так что время для работы над ошибками есть у всех.