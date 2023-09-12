Мизулина: Даня Милохин покинул Россию первым рейсом

Блогер Даня Милохин 11 сентября улетел из России в Дубай, сообщила Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Ранее она попросила призвать блогера в армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что «это результат консолидации и единения гражданского общества», и поблагодарила аудиторию за поддержку.

Накануне, 11 сентября, тиктокер заявил, что готов «дать России второй шанс», и выложил видео с Красной площади под песню «Я не хочу жить в Дубае». После этого госпожа Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны с просьбой призвать тиктокера Даню Милохина на срочную службу в ряды вооруженных сил. Она считает, что служба в армии поспособствует «патриотическому воспитанию» инфлюенсера.

Даня Милохин покинул Россию в 2022 году. Он жил в ОАЭ, Дубае и США. В ноябре 2022 года на одном из стримов с блогером Артуром Бабичем господин Милохин спел украинский гимн. Однако против военных действий на Украине тиктокер не выступал.

Господин Милохин в недавнем интервью YouTube-подкасту «Джарахов» выразил сожаление, что его связь с Россией оборвалась, а также отмечает сильные потери в доходах. Блогеру приходилось зарабатывать на детских утренниках в ОАЭ.

Александра Горошилова