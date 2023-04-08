Блогер Милохин рассказал о потере доходов и сожалении из-за разрыва связей с Россией

21-летний блогер Даня Милохин рассказал, что остался без денег после того, как отказался от проектов в РФ. Он также выразил сожаление из-за того, что потерял контакт со страной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даня Милохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Даня Милохин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я, просто, видимо, зря потерял коннект»,— заявил тиктокер в интервью YouTube-подкасту «Джарахов». Он признался, что ему советовали не терять связей. «А я вот забил … и бросил “Первый канал”»,— вспоминает Даня Милохин. «Я думаю, из-за этого люди боятся дальше работать со мной, и поэтому нет денег»,— говорит тиктокер.

В 2022 году тиктокер стал участником шоу «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, но со скандалом покинул шоу. После этого он улетел отдыхать в Дубай. По его словам, сейчас он живет в ОАЭ «у Алишера» — рэпера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом). Он рассказал, что сейчас зарабатывает на детских корпоративах.

Мария Федотова