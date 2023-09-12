Подоляк назвал ООН и МАГАТЭ фиктивными организациями

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость». МАГАТЭ и Красный Крест он считает фиктивными организациями, которые дают «мусорные оценки». Такие оценки он дал после заявления ООН, что они не видят на Украине признаков геноцида.

По его мнению, если бы перечисленных организаций не существовало, то многие вопросы, наверное, решались бы лучше и быстрее. Господин Подоляк убежден, что «никаких существенных решений от ООН мы не будем получать», потому что «не существует такой организации».

«На самом деле ООН — отсутствующая полностью организация. Это пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают там управленческие должности… МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International — все это фиктивные организации, которые засоряют наше абсолютное сознание мусорными оценками»,— сказал Михаил Подоляк в интервью украинскому «Новому изданию».

В августе он назвал папу римского Франциска «инструментом российской пропаганды». Так он отреагировал на призыв понтифика к российской молодежи не отказываться от культурного наследия своей страны. Господин Подоляк также считает, что папа римский не может быть посредником в переговорах с Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что путь к дипломатии лежит через поле боя.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер