Традиции держат под броней

Владимир Путин даст официальный обед в честь лидера КНДР: Ким Чен Ын прибыл в Приморский край по приглашению российского лидера. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это будет полноформатный визит, во время которого политики проведут переговоры «один на один». По данным СМИ, Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна еще вечером 10 сентября. В Россию он поехал на своем роскошном бронепоезде, с отдельными вагонами для охраны, машины и личными помещениями. Что известно о поезде северокорейского лидера? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

На специальных бронепоездах путешествуют уже три поколения семейства Кимов. Дедушка нынешнего лидера КНДР получил первый эксклюзивный вагон в подарок от Иосифа Сталина. И уже тогда это был настоящий передвижной рабочий кабинет в стиле типичного высокопоставленного советского чиновника.

Его сын — Ким Чен Ир модернизировал состав: там появились плазменные панели, светлые стены, спутниковая связь и MacBook на рабочем столе. Был там и отдельный вагон для охраны, и ресторан с солидными запасами бургундского и бордо, и уютная спальня. Всего около 20 вагонов.

По данным американской разведки, у Ким Чен Ира было шесть таких поездов, на которых он трижды приезжал в Россию. А вот его сын, нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын был в стране только раз — в 2019 году и тоже во Владивостоке.

Российской публике последний визит мог запомниться одним курьезным инцидентом. Как рассказывали журналисты, уже на подъезде к вокзалу охрана на ходу начала чистить вагон, из которого должен был выйти высокий гость.

«В эти минуты помощники протирают дверь, вероятно, именно из нее и будет выходить Ким Чен Ын. Бронированный поезд прибывает на вокзал Владивостока. И вот перед машинистом поезда стоит очень непростая задача — остановить состав так, чтобы двери, из которых будет выходить северокорейский лидер, совершенно точно попали к красной ковровой дорожке».

К слову, сделать это не удалось, и состав сдавал назад. Вероятно, и в этот раз Ким Чен Ын выбрал для визита в Россию тот же самый бронепоезд.

По данным СМИ, выехал он еще в воскресенье, причем вечером, чтобы не привлекать лишнего внимания к поездке. Маршрут из Пхеньяна во Владивосток занимает примерно 20 часов. Однако точное время прибытия бронепоезда неизвестно.

Нужно учитывать, что еще во времена отца Ким Чен Ына этот состав мог ехать со скоростью не больше 60 км/ч из-за тяжелой брони.

Вместе с тем ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов отмечает, что называть его бронепоездом не совсем корректно, там всего несколько вагонов укреплены дополнительной защитой:

«У некоторых людей возникает безумное представление о том, что Ким Чен Ын действительно ездит на башенном бронепоезде с пушками, ракетной установкой и импульсным генератором "лучей чучхе" для выжигания мозгов окружающих.

Но, во-первых, северокорейцы имеют основания в некоторых случаях путешествовать именно на поезде, а не на самолете.

Во-вторых, это дань традиции, потому что в рамках стратегии руководства это возможность посмотреть страну и сделать некоторые выводы».

Веса этому поезду может добавлять еще и черный бронированный Mercedes-Benz Ким Чен Ына, под который выделен отдельный вагон. С этим автомобилем уже связано немало скандалов: когда глава КНДР последний раз публично его использовал, автоконцерну приходилось оправдываться и настаивать, что официально дорогой Maybach не мог попасть в Северную Корею из-за санкций на поставки предметов роскоши.

С тех пор подобные ограничения распространились и на Москву, так что Ким Чен Ыну точно будет что рассказать российским чиновникам.

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