Ставропольские аграрии просят Совфед «стабилизировать ситуацию» с дизтопливом

Председатель Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края Айдын Ширинов направил письмо в комитет Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В нем он просит сенаторов оказать содействие в стабилизации положения с поставками дизельного топлива сельхозпроизводителям.

В письме, размещенном на официальной странице ассоциации в Telegram, господин Ширинов поясняет, что в настоящий момент аграрии Ставрополья находятся в очень сложном положении, поскольку дизельное топливо для сельхозпроизводителей отгружается только с нефтебаз в Волгоградской области. На ставропольских нефтебазах горючего нет, а сельхозпроизводители на текущий момент имеют не более 40% от общей потребности.

Кроме того, дизтопливо с 1 июня резко подорожало — по данным господина Ширинова, более чем на 40%. Для садоводов, у которых сейчас идет уборка и перевозка урожая, а также планируется закладка новых интенсивных садов в осенний период, это может привести к негативным последствиям.

По мнению председателя ассоциации, нестабильность поставок и резкий рост цен на горюче-смазочные материалы усугубляют и без того непростую ситуацию в отрасли садоводства в связи с тем, что в настоящий момент выросла стоимость кредитных ресурсов и подскочили цены на средства защиты растений и минеральные удобрения. Эти факторы, по словам господина Ширинова, поднимают вопрос «целесообразности развития инвестиционных проектов по закладке многолетних насаждений из-за нерентабельности производства», «сокращения производства плодов в перспективе и, как следствие, невыполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности по обеспечению населения плодами и ягодами».

Как пояснил «Ъ» Айдын Ширинов, больше всего сейчас аграриев волнует даже не вопрос цены на дизтопливо, а именно его отсутствие. «Я не помню, когда последний раз был такой дефицит топлива, и именно тогда, когда полевые работы в разгаре. Сейчас, когда топлива нет на нефтебазах, все пытаются его где-то найти и запастись впрок, кто-то находит в соседних регионах, хотя и там у аграриев такие же проблемы. Пугает всех и то, что в дальнейшем не понятно, сколько будет стоить горючее, которое привязано к доллару. А впрок и чтобы до весны хватило по нынешним ценам — это вытаскивание денег из оборотки, потому что брать в кредит солярку под 20% — это просто неразумно»,— пояснил господин Ширинов.

По его мнению, если в краткосрочной перспективе можно говорить о срывах инвестиционных проектов садоводов и питомниководов, то в дальнейшем, если ситуация с ценами и наличием топлива не стабилизируется, можно прогнозировать значительный рост цен на конечную продукцию.

Александра Ларинцева, Пятигорск