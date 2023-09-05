Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставропольские аграрии просят Совфед «стабилизировать ситуацию» с дизтопливом

Председатель Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края Айдын Ширинов направил письмо в комитет Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В нем он просит сенаторов оказать содействие в стабилизации положения с поставками дизельного топлива сельхозпроизводителям.

В письме, размещенном на официальной странице ассоциации в Telegram, господин Ширинов поясняет, что в настоящий момент аграрии Ставрополья находятся в очень сложном положении, поскольку дизельное топливо для сельхозпроизводителей отгружается только с нефтебаз в Волгоградской области. На ставропольских нефтебазах горючего нет, а сельхозпроизводители на текущий момент имеют не более 40% от общей потребности.

Кроме того, дизтопливо с 1 июня резко подорожало — по данным господина Ширинова, более чем на 40%. Для садоводов, у которых сейчас идет уборка и перевозка урожая, а также планируется закладка новых интенсивных садов в осенний период, это может привести к негативным последствиям.

По мнению председателя ассоциации, нестабильность поставок и резкий рост цен на горюче-смазочные материалы усугубляют и без того непростую ситуацию в отрасли садоводства в связи с тем, что в настоящий момент выросла стоимость кредитных ресурсов и подскочили цены на средства защиты растений и минеральные удобрения. Эти факторы, по словам господина Ширинова, поднимают вопрос «целесообразности развития инвестиционных проектов по закладке многолетних насаждений из-за нерентабельности производства», «сокращения производства плодов в перспективе и, как следствие, невыполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности по обеспечению населения плодами и ягодами».

Как пояснил «Ъ» Айдын Ширинов, больше всего сейчас аграриев волнует даже не вопрос цены на дизтопливо, а именно его отсутствие. «Я не помню, когда последний раз был такой дефицит топлива, и именно тогда, когда полевые работы в разгаре. Сейчас, когда топлива нет на нефтебазах, все пытаются его где-то найти и запастись впрок, кто-то находит в соседних регионах, хотя и там у аграриев такие же проблемы. Пугает всех и то, что в дальнейшем не понятно, сколько будет стоить горючее, которое привязано к доллару. А впрок и чтобы до весны хватило по нынешним ценам — это вытаскивание денег из оборотки, потому что брать в кредит солярку под 20% — это просто неразумно»,— пояснил господин Ширинов.

По его мнению, если в краткосрочной перспективе можно говорить о срывах инвестиционных проектов садоводов и питомниководов, то в дальнейшем, если ситуация с ценами и наличием топлива не стабилизируется, можно прогнозировать значительный рост цен на конечную продукцию.

Александра Ларинцева, Пятигорск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...