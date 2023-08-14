Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко сменила спортивное гражданство

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко подтвердила, что сменила российское спортивное гражданство на казахстанское. Ранее об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Софья Сподаренко во время награждения серебряной медалью на чемпионате России по плаванию в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Софья Сподаренко во время награждения серебряной медалью на чемпионате России по плаванию в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. Я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю сборную Казахстана как профессиональный спортсмен. Это было непростое решение, это осознанный и зрелый выбор, этот год точно изменил меня»,— рассказала спортсменка в видеообращении, опубликованном в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Она также поблагодарила Всероссийскую федерацию плавания за возможность показать высокие результаты.

О том, что Сподаренко сменила спортивное гражданство и будет выступать за команду Казахстана, президент Всероссийской федерации плавания сообщил 11 августа. «Вся соответствующая процедура пройдена. В состав сборной она давно не входила, никаких вопросов к этому переходу не возникло»,— сказал Владимир Сальников (цитата по «Матч ТВ»). В последний раз Сподаренко выступала за сборную России в 2019 году.

Софья Сподаренко родилась в 1998 году в Казахстане, в городе Усть-Каменогорск. В 2018 году на чемпионате России в Москве она заняла четвертое место на дистанции 100 м баттерфляем. После участвовала на дистанции 50 м, где победила и впервые в карьере стала чемпионкой России.

После введения международных санкций ряд российских спортсменов заявили о смене спортивного гражданства. В начале августа стало известно о смене спортивного гражданства российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Казахстан выходит на российский лед».

Милена Костерева