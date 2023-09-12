Стройфирма купила участки белгородского завода «Разуменский» за 37 млн рублей

Два земельных участка обанкротившегося племзавода «Разуменский» в Белгородской области были проданы на торгах посредством публичного предложения за 37,4 млн руб. местной фирме «Стройрейтинг». Об этом сообщил конкурсный управляющий племзавода Андрей Овчинников. Общая площадь участков составляет 121,6 тыс. кв. м.

Имущество было реализовано двумя лотами. В первый лот вошли расположенные в Белгороде земельный участок под тепличный комплекс для выращивания огурцов и томатов площадью 56,5 тыс. кв. м и нежилое здание на 12,6 кв. м, а также артезианская скважина и водонапорная башня. Во втором лоте — также участок под теплицы площадью 65,1 тыс. кв. м и нежилое здание на 11,2 кв. м. Начальная цена каждого из лотов составляла 25,9 млн руб., победитель заплатил за каждый из лотов по 18,7 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Стройрейтинг» было зарегистрировано в 2001 году для строительства жилых и нежилых зданий. Директор и бенефициар — Владимир Бабенко. Выручка компании в 2022 году выросла в 59 раз: с 576 тыс. руб. до 34 млн руб., чистая прибыль также составляет 34 млн руб., что в 63 раза больше, чем в 2021-м (535 тыс. руб.).

Также конкурсный управляющий пытался продать на торгах имущество племзавода с начальной ценой в 1,1 млн руб. В лот входили два нежилых здания в Белгороде на 95,3 кв. м и на 32,8 кв. м, а также канализационные сети, сети водоснабжения и теплоснабжения общежития в пгт Разумное. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Племзавод был обанкрочен в июле 2019 года по иску ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом, ранее оценивалась в 1,8 млрд руб. Имущество племзавода пытались продать с 2020 года. Этим летом основные активы «Разуменского» были реализованы за 289 млн руб. А в мае коровы племзавода были выкуплены в интересах краснодарского бизнесмена Владимира Солдатова.

Алина Морозова

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