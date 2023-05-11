Коровы обанкротившегося белгородского племзавода «Разуменский» выкуплены в интересах краснодарского бизнесмена

Конкурсный управляющий белгородского ЗАО «Племзавод "Разуменский"» Андрей Овчинников сообщил о состоявшихся торгах по продаже части имущества предприятия. Единым лотом реализованы земля, комплекс нежилых зданий, несколько единиц транспорта и сельхозтехники, а также более 200 коров. Начальная цена лота составляла 54,7 млн руб., 47,2 млн руб. предложил покупатель — директор кировского ООО «Гевея» Максим Соснин, действовавший в интересах директора краснодарского ООО «Океан» Владимира Солдатова. Сам господин Солдатов как индивидуальный предприниматель, впрочем, в прошлом году перерегистрировался в республике Калмыкия.

Ранее имущество выставлялось на торги за 81,9 млн руб. (67,68 млн руб. — стоимость 333 позиций, обеспеченных залогом Минбанка, и 14,2 млн руб. — 53 позиции не залогового). В ходе публичных торгов цена снижалась до 54,6 млн руб., но на лот так и не было подано ни одной заявки.

Племзавод был обанкрочен в июле 2019 года по иску ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом, ранее оценивалась в 1,8 млрд руб. Имущество племзавода пытаются реализовать с 2020 года.

Мария Старикова

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