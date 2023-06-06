Основное имущество белгородского племзавода «Разуменский» продано за 289 млн рублей владельцу местного сельхозпредприятия

Основные активы обанкротившегося племзавода «Разуменский» в Белгородской области, выставленные на торги в форме публичного предложения в декабре 2022 года с начальной ценой 677 млн руб., проданы по цене отсечения в 288,8 млн руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Андрея Овчинникова.

Покупателем стал Евгений Ирхин — учредитель местного ООО «Разуменское», занимающегося разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока.

В лот входят заложенное в МИнБе и незаложенное имущество, включая здания и оборудование предприятия.

Племзавод был обанкрочен в июле 2019 года по иску ООО «Газпром межрегионгаз Белгород». Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом, ранее оценивалась в 1,8 млрд руб. Имущество племзавода пытались продать с 2020 года. Ранее единым лотом были реализованы земля, комплекс нежилых зданий, несколько единиц транспорта и сельхозтехники, а также более 200 коров. Начальная цена этого лота составляла 54,7 млн руб., 47,2 млн руб. предложил покупатель — директор кировского ООО «Гевея» Максим Соснин, действовавший в интересах директора краснодарского ООО «Океан» Владимира Солдатова.

Олег Мухин

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