Путин: правительство не видит необходимости поднимать налоги

Президент России Владимир Путин ответил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) о возможном повышении налогов. По его словам, сейчас правительство не видит в этом необходимости.

«Правительство не видит пока в этом необходимости»,— ответил президент на вопрос модератора форума.

В этом году правительство не меняло налоговую политику, но ввело разовый сбор со сверхприбыли крупного бизнеса. Владимир Путин подписал соответствующий закон 4 августа. Разовый сбор с бизнеса затронет компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. При этом ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. В соответствии с законом уплата налога должна производиться до 28 января 2024-го. Как подсчитывало правительство, в результате разового сбора бюджет должен получить 300 млрд руб., которые впоследствии направят на поддержку социальной сферы.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что новый налог — это лишь «разовый сбор по договоренности с бизнесом» и он не станет постоянным. Также 11 сентября Антон Силуанов подтвердил, что бюджетный дефицит на конец года останется в пределах правительственного прогноза в 2%.

О деталях закона — в публикации «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».