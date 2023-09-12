Путин: Россия уже заработала вдвое больше, чем у нее заморозили резервов

Президент Владимир Путин заявил, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов. Он поднял эту тему в ходе выступления на ВЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Я знаю, что наши золотовалютные резервы заморожены. Да мы уже в два раза больше заработали. Но речь даже не об этих 300 млрд, речь о подрыве доверия к тем, кто это сделал»,— убежден глава государства.

В рамках санкций было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России. За 2022 год они сократились на 8,4%. С марта 2023-го Центробанк вновь начал отчитываться о структуре международных резервов. По состоянию на конец августа золотовалютные резервы РФ достигали $580,5 млрд.

Лаура Кеффер