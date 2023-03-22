ЦБ вновь начал отчитываться о структуре международных резервов

Банк России возобновил публикацию структуры (xls.) международных резервов. На 1 марта 23,6% приходилось на золото, 71,5% — на иностранную валюту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным регулятора, на 1 марта текущего года международные резервы России составляли $574,247 млрд, из них активы в иностранной валюте — $410,094 млрд, монетарное золото — $135,564 млрд.

Банк России перестал раскрывать структуру международных резервов в марте 2022 года после того, как значительная часть (около $300 млрд) золотовалютных резервов РФ была заблокирована в США и Европе.

За год объем резервов сократился на $42,886 млрд. Доля валюты в международных резервах уменьшилась с 72,4% до 71,5%, доля золота выросла с 22,9% до 23,6%.

Эрдни Кагалтынов