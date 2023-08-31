Международные резервы РФ за неделю выросли на $1 млрд

Международные резервы России с 18 по 25 августа увеличились с $579,5 млрд до $580,5 млрд — недельный рост составил $1 млрд. Об этом говорится в обновленном отчете Центробанка.

В рамках санкций было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России. За 2022 год международные резервы сократились на 8,4%.

По данным недавнего анализа «РИА Новости», Россия уступила Индии четвертое место в рейтинге по объему международных активов. Как отмечает Reuters, из-за санкций в отношении России многие страны репатриируют золотые резервы, опасаясь введения против них аналогичных мер.

Анастасия Ларина