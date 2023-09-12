Путин посоветовал бизнесменам не наступать на грабли и вкладывать капиталы в РФ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме обратился к бизнесменам, столкнувшимся с ограничениями в западных странах. Глава государства посоветовал им не наступать на одни и те же грабли в вопросе распределения капитала.

«Мы видим, что происходит с капиталами, куда они двигаются. Не наступайте дважды на одни и те же грабли», — сказал Владимир Путин.

Аналогичный совет для бизнесменов Владимир Путин озвучил, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале. Тогда он заявил, что бизнесменам, пострадавшим от западных санкций, нет смысла «унижаться, выпрашивая свои денежки». Владимир Путин призвал их «быть со своей Родиной» и инвестировать в Россию. По словам главы государства, зависимость крупного бизнеса от «недружественных» правительств представляет угрозу для страны.

О том, какой посыл получили предприниматели от Владимира Путина, — в материале «Ъ FM» «Бизнесу сделали предложение».

Милена Костерева