Путин: бессмысленно унижаться перед Западом в попытке вернуть деньги, инвестируйте в Россию

Президент Владимир Путин заявил, что российские капиталы должны работать на страну. Он подчеркнул, что Россия больше не должна «клянчить деньги» у стран Запада.

«Хочу, чтобы меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада. Бегать с протянутой рукой, пытаться вернуться свои денежки — бессмысленно. Инвестируйте в Россию»,— сказал президент во время послания Федеральному собранию.

Владимир Путин призвал бизнесменов не цепляться за прошлое и пытаться «что-то отсудить». По его словам, российские бизнесмены должны понять, что на Западе их считают «вторым сортом». Альтернативный выбор, сказал господин Путин,— «быть со своей Родиной».

Он призвал запускать новые проекты в России, развивать культуру и спорт, тем самым не только увеличивая свои капиталы, но и получая признание народа. «Россия — открытая страна, и при этом самобытная цивилизация. Предки передали нам Россию, а мы обязаны ее сохранить»,— сказал глава государства.

Владимир Путин назвал важнейшим вопросом повестки экономического роста новые источники финансирования и инвестиции. «Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу того, что, сколько и на каких условиях отдавать»,— заявил российский президент.

Лусине Баласян