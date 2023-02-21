Бизнесу сделали предложение

Президент Владимир Путин призвал бизнесменов вернуться в Россию. Он заявил, что титулы «мэров и пэров» на Западе им не помогут. По мнению российского лидера, которое он выразил в ходе обращения к парламенту, крупному бизнесу необходимо вкладываться в страну, а не в яхты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На Западе российских предпринимателей все равно считают «второсортными чужаками», заявил Владимир Путин: «Пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все что угодно. И деньги, и связи, и купленные титулы графов, пэров и мэров здесь не помогут абсолютно. Они должны понять — они там второй сорт.

Но есть и другой выбор: быть со своей родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя в городах, в поселках, в своей стране. Пытаться бегать с протянутой рукой, унижаться, выпрашивая свои денежки, бессмысленно. Вы — сильные люди. Я обращаюсь к представителям нашего бизнеса, я многих знаю лично. Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию».

На фоне изоляции и санкций иного выхода не остается, признал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс. Другое дело, что деофшоризация займет годы, говорит он:

«У нас есть три группы факторов, которые могут способствовать как экономическому развитию страны, так и противоположному движению. Это капитал, технологии и рабочая сила.

По всем трем показателям вопрос деофшоризации — вопрос очень трудной структурной экономической реформы, поскольку мы всегда были экономикой экспортоориентированной, за энергоносители получали технологии, инвестиционный капитал, квалифицированную рабочую силу и неквалифицированную из СНГ. В настоящий момент из всего этого остается только один элемент, поэтому говорить о быстрой деофшоризации не приходится».

Впервые о деофшоризации Владимир Путин заявил в 2012 году во время оглашения послания Федеральному собранию. Спустя два года президент признал, что результаты пока малозаметны, и предложил запустить амнистию капиталов, которая на первых этапах тоже буксовала. При этом без создания привлекательных условий деофшоризация невозможна, уверен директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Эти слова звучали и раньше, но было очевидно, что они обращены к глухим, поскольку и комфорт, и просто условия ведения бизнеса в ряде случаев, и всевозможные налоговые убежища за границей долгое время привлекали предпринимателей. Это сегодня, когда вся мощь регуляторной силы многих зарубежных государств обращена на них, они оказываются неспособными вести бизнес там, где привыкли. Но проблема в том, что в России им особенно комфортнее не будет. Они скорее будут менять локацию на ту, где спокойнее».

Деньги продолжают уходить из России — просто теперь по другим направлениям, подтверждает директор «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов (и организация, и он сам признаны иноагентами). Поэтому Владимир Путин вновь акцентирует внимание на деофшоризации, считает эксперт:

«Отток капиталов идет по всем фронтам. Много денег выводится в страны СНГ, большие объемы инвестиций в странах Кавказа, в Центральной Азии.

Немаленькие финансовые потоки — в Арабские Эмираты, Оман, отдельно — Турция, Китай. Разумеется, это снижает эффективность работы правительства и как-то раскалывает российское общество на уехавших и на тех, кто остался. Это попытка их объединить, мол, возвращайтесь, мы вас ждем — нет никаких репрессий».

При этом охотой на ведьм Путин пообещал не заниматься. По его словам, «ответственность по закону» должны нести террористы, а не те, кто уехал и «отступился от родины».

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Иван Корякин