Псих из «Азова» тушил окурки о пленного

Верховный суд ДНР вынес приговор бойцу запрещенного в России подразделения нацгвардии Украины «Азов» Вадиму Гусеву, известному под прозвищем и позывным Псих. Уже после обмена захваченного Психа было установлено, что он жестоко пытал российского военнослужащего, плененного в Мариуполе. Заочный приговор в 14 лет и 6 месяцев будет исполнен, если Психа удастся взять живым. Кроме того, уже очно на 29-летний срок был осужден морпех Сергей Макеев, застреливший в том же городе в спину двух прохожих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Макеев

Фото: Прокуратура ДНР Сергей Макеев

Фото: Прокуратура ДНР

Уголовное дело в отношении Вадима Гусева, обвиняемого СКР по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), а также ст. 116 УК РФ (побои и иные насильственные действия по мотивам вражды в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции) верховный суд ДНР рассмотрел заочно. В Главной военной прокуратуре «Ъ» рассказали, что уроженец Мариуполя Гусев служил в спецназе нацгвардии по мобилизации. На службу его призвали уже на второй день после начала СВО, а инкриминированное ему преступление Псих совершил в апреле 2022 года.

Потерпевшим от его действий признан старший стрелок, проходивший службу в российской армии вначале по призыву, а затем оставшийся в ней по контракту.

12 апреля этот рядовой вместе с другим российским военнослужащим, вооруженными и одетыми в военную форму с белыми повязками, ехали в качестве пассажиров на легковом автомобиле с символикой Z, принадлежащем жителю Мариуполя.

Когда машина остановилась возле дома №19 по улице Морских Десантников, потерпевший и его сослуживец были захвачены украинскими военными. Пленных сопроводили в подвал здания бывшего Приморского РОВД на проспекте Нахимова, 82, где им завязали глаза, а руки сковали сзади пластиковыми хомутами.

Воспользовавшись тем, что один из пленных находится в заведомо для него беспомощном состоянии, говорится в деле, Псих начал избивать жертву.

Бил руками, ногами и резиновой дубинкой, а затем затушил окурок сигареты о лоб потерпевшего.

Пленных россиян затем освободили, обменяв на захваченных украинцев. Недолго находился в российском плену и Псих, активно сотрудничавший со следствием. В частности, он рассказывал, что в своем подразделении был одним из самых законопослушных. Другие азовцы, по его словам, не особо задумываясь, пускали в ход оружие даже в отношении мирных граждан, которых подозревали в связях с военными ДНР или России.

В конце концов обменяли и Психа, поэтому его дело суд рассмотрел в заочном режиме, назначив украинцу 16 лет и 6 месяцев строгого режима, которые для него запросила прокуратура объединенной группировки войск и сил в Донбассе.

Во вторник Верховный суд ДНР вынес приговор и морпеху ВСУ Сергею Макееву, которого уже очно судили по п. п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти).

В прокуратуре республики, поддерживавшей обвинение на процессе, «Ъ» сообщили, что подсудимый был признан виновным в двух преступных эпизодах. В марте 2022 года, находясь на боевой позиции, расположенной между многоквартирными домами по проспекту Никопольский Мариуполя, он, как установило следствие СКР, выстрелами в спину из автомата убил мирного жителя, шедшего по улице по своим делам. Через несколько дней, в апреле, жертвой стрелка стал другой мужчина, решивший позаниматься спортом на турнике. Пули и ему попали в спину.

По приговору убийца должен отсидеть 29 лет и выплатить 10 млн руб. потерпевшей стороне.

Николай Сергеев