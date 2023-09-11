Сибирскую язву подтвердили у восьми госпитализированных из района под Воронежем

Сибирская язва подтвердилась у восьми человек, которые были госпитализированы в Воронеж из Богучарского района, где на прошлой неделе был обнаружен еще один очаг заболевания. Как рассказали «Ъ» в департаменте здравоохранения региона, госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

7 сентября в Богучарском районе и части Кантемировского района были введены ограничительные мероприятия в связи с обнаружением спор сибирской язвы на пастбище местной молочной фермы (КФХ Бадалова). После этого власти начали проверку животных в частных хозяйствах и вакцинацию непривитого скота. На ферме, по данным чиновников, находились непривитые животные, привезенные из другого района. Сначала с подозрением на сибирскую язву госпитализировали семерых человек, потом еще одного.

В конце лета сибирская язва была выявлена в другом районе Воронежской области — Панинском. Тогда болезнь обнаружили после контакта человека с забитым животным. Мужчина был госпитализирован и проходит лечение до сих пор. Зараженное мяса из Панинского района попало на рынок в центре Воронежа. В городе ввели карантинные мероприятия, которые к сегодняшнему дню сняты.

Сергей Толмачев, Воронеж