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Коммерсантъ FM
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Фрилансеры из СНГ штурмуют рынок

Почему выгодно сотрудничать со специалистами из ближнего зарубежья

Российские компании стали чаще нанимать персонал из соседних стран. С начала года до середины лета работу получили 4,5 тыс. фрилансеров. В основном это специалисты, живущие в Грузии, Армении, Киргизии и Узбекистане. Но самая многочисленная группа — из Казахстана — говорится в исследовании сервиса Solar Staff. Количество компаний-работодателей за последний год увеличилось на треть. Если в 2022 году их было около 190, то сейчас — 260.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суммарно они выплатили своим зарубежным исполнителям почти 1 млрд руб., рассказал руководитель отдела коммуникаций Solar Staff Александр Норовяткин:

«Если говорить про ближнее зарубежье — Грузию, Казахстан, Армению, Киргизию и Узбекистан — то таким фрилансерам суммарно заплатили 815 млн руб., что втрое больше прошлогоднего показателя. Тут важно понимать, что эти цифры несопоставимы с объемом денег, который платят эти же компании российским фрилансерам.

Как фрилансеры перестраховываются криптой

Но если сравнивать статистику год к году, то видна определенная тенденция — таких работников становится больше, и компании с ними работают чаще. Это люди, которые занимаются рекламой, образованием, электронной коммерцией и медиа. Плюс программисты, QA-инженеры, то есть тестировщики, мобильные разработчики, проджект-менеджеры — все, кто так или иначе связан с диджитал-продуктами».

Для работодателей контракты с фрилансерами выгоднее, чем с постоянными сотрудниками в штате. Так компании могут найти более квалифицированные кадры за меньшие деньги, пояснил партнер компании FutureToday Денис Каминский:

«Почему здорово работать с удаленными сотрудниками, выходя на другие рынки кандидатов? Ты получаешь, во-первых, возможность закрыть позицию дешевле и быстрее, и во-вторых, имеешь более высокое качество за меньшие деньги. По статистике мы видим, что как только предлагаешь гибкость, которая позволяет работать с фрилансерами за границей, количество откликов на вакансии резко растет.

Учитывая, что рынок труда у нас сейчас очень тяжелый для компаний, откликов мало, кандидатов найти сложно, это большой и важный фактор в привлечении сотрудников. То есть если искать нужного специалиста в Москве или в другом городе, может так случится, что выделенного бюджета на него просто не хватает. А в случае расширения рамок поиска до фрилансеров за границей, ты получаешь больший приток и можешь найти нужного кандидата.

Это влияет не только на доступность специалиста, но и на их качество. У человека, уехавшего за границу, гораздо меньше возможностей для того, чтобы найти работу. Поэтому пока он там не акклиматизировался, можно найти фрилансеров, которые раньше были недоступны, а теперь готовы сотрудничать. Таким образом получается нанять сверхквалифицированного работника, у которого больше опыта и навыков, чем у тех, кто находится в РФ.

Почему нанять сотрудника в штат становится все труднее

Вторая составляющая: если ты работаешь с фрилансерами, то действует другой режим налогообложения. Нанимая человека в штат, согласно Трудовому кодексу, за него нужно выплачивать не только НДФЛ, но еще и взносы в социальные фонды, а это достаточно существенная сумма. При работе с фрилансером, такого нет. Сам сотрудник берет на себя риски. Ты получаешь в том числе и какие-то налоговые выгоды».

Популярным направлением для поиска фрилансеров в 2022 году стала Азия. Число россиян, которые переехали в страны этого региона и устроились в российские компании как внештатные исполнители, выросло на 30% по сравнению с первым полугодием 2022-го. В основном компании нанимали релоцировавшихся в Таиланд, Индонезию, Индию, Южную Корею и Китай. По данным Solar Staff, общая сумма выплат фрилансерам из Азии приблизилась к 190 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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