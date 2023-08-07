Работники выбирают фриланс

Треть россиян, работающих по совместительству, не против полностью уйти во фриланс. Подработки, как выяснили аналитики Headhunter и центра «Консоль. Про», стали приносить больший доход самозанятым, чем основная работа. Средний размер вознаграждения в Москве за один проект составляет уже почти 75 тыс. руб. в месяц. Так что многие предпочитают офису свободный график. Исключение, как выяснил “Ъ FM”, в IT-сфере. Цифровые воротнички сейчас, наоборот, стремятся в штат. Как нанимают кадры? И на что идут работодатели, чтобы заполучить сотрудника? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Нанять сотрудника в штат становится все сложнее, говорят опрошенные “Ъ FM” представители кадровых агентств. Работодатели готовы предложить больше денег, но соискатели не хотят идти в офис. На фрилансе в Москве даже студент может заработать 200 тыс. рублей в месяц, а средний уровень зарплат в столице — 142 тыс. руб.

И на фоне дефицита кадров компании стали сговорчивее и все чаще заключают договоры ГПХ. Как следует из отчета Росстата, таких по стране уже 1,1 млн человек. И подобное сотрудничество выгодно всем, утверждает директор Национальной гильдии фрилансеров Кирилл Аношин:

«Люди, которые зарабатывают много денег — топ-фрилансеры — у них есть некий штат помощников. Доход у них бывает и 500-600 тыс. руб. в месяц. Но это уже не совсем фрилансер, а команда, которая что-то делает. Параллельно они могут вести два-три проекта, дабы не распыляться. В договорах обязательно прописываются сроки исполнения, отчетности и приблизительное количество часов, которые тратят исполнители».

Кадровые службы теперь все чаще ищут персонал по базам фрилансеров. И не готовы экономить на профессионалах, говорит создатель первого в России проекта для удаленных сотрудников, управляющий партнер Rubrain.com Василий Воропаев:

«С точки зрения работодателя, если это одного уровня компании, а руководитель IT довольно продвинутый, он выдвигает одинаковые требования по условиям работы, в том числе и оплаты, кстати. Идет некая стагнация. Раньше зарплаты росли от 5% до 15% в год, и есть даже такая присказка: если программист не меняет работу раз в три года, он теряет в своей зарплате 25%. Последние два года мы не видим какой-то рост».

Василий Воропаев отвечает за программистов высшего звена. В целом же ситуация иная. По данным портала habr.ru, в первом полугодии зарплаты в индустрии выросли на 10% и в Москве составляют 200 тыс. в месяц. И сейчас не время торговаться. Собеседники “Ъ FM” говорят, что в IT-сфере фрилансеры, наоборот, пытаются устроиться в штат и получить бронь от возможной мобилизации. Хотя власти уверяют, что второй волны не будет.

А вот соцпакетами в офис не заманить. Медстраховку, к примеру, в Москве можно оформить от 20 тыс. руб. в год и работать на себя. Москвич Тимур Тараканов полтора года назад ушел с позиции топ-менеджера, и сейчас параллельно ведет девять проектов, зарабатывая бизнес-консалтингом:

«Был стандартный договор о том, что я не имею права разглашать какие-то подробности проекта. Сейчас появились такие проекты, где я даже не могу упоминать о том, что работал с этой компанией. Для меня это в принципе достаточно серьезный минус. Потому что я сделал какую-то хорошую работу, но я никому не имею права о ней рассказать. Тут уже условия не только объема работы и оплаты труда. Одна компания, которая мне делает предложение, изначально очень долго пыталась уговорить перейти в штат. Но когда я несколько раз отказался, они сказали, что готовы со мной обсудить проектную занятость».

Компании, которые четко понимали, что хотят взять сотрудника в наем, до этого такой гибкости не проявляли. А в некоторых отраслях наниматели готовы брать людей на любых условиях, резюмирует ген директор кадрового агентства «ВИЗАВИ Консалт» Валерия Дворцевая:

«Есть профессии с критическим дефицитом. Сейчас в работе, например, имеется вакансия технолога-разработчика новых рецептур в химической промышленности. Такого специалиста мы не можем найти ни на какие деньги. То есть работодатель возьмет кого угодно — совместителя, фрилансера или специалиста в штат. Их нет. Это проблема для бизнесов, потому что я знаю производства, которые не могут запуститься — нет наладчиков, нет операторов. Только рост зарплат ничего не решает».

Рынок труда сегодня кандидатский, добавляет Валерия Дворцевая. И сфера производства больше всего ощущает дефицит. Это маячок для переподготовки кадров. А пока такого решения сверху нет, искать персонал, видимо, придется, в соседних странах. И на условиях соискателей.

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