Фрилансеры перестраховываются криптой

Более половины фрилансеров задумалось о поиске заказов за рубежом из-за падения рубля. 20% самозанятых планирует повысить средний чек на свои услуги, следует из опроса сервиса Solar Staff. Больше других в поиске иностранных контрагентов заинтересованы дизайнеры и айти-специалисты. Ждут ли их зарубежные компании? И легко ли найти подработку с оплатой в долларах или евро? Об этом — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

На фоне падения курса рубля российские фрилансеры все чаще задумываются о поиске проектов вне России. Особенно острой проблема стала для тех, кто проживает за рубежом. Как отмечают авторы исследования, вариантов у самозанятых несколько: самые очевидные — контракты с новыми контрагентами и повышение стоимости услуг. Фрилансер Анна пока планирует договориться с текущими заказчиками об изменениях в оплате:

«У них есть разные возможности по оплате моих услуг — в рублях, евро, долларах или в криптовалюте. Когда мы только начинали сотрудничать, я выбрала рубли, потому что я нахожусь в России, но это была ошибка. Хочу инициировать разговор, чтобы получать гонорар в криптовалюте —эквивалент по курсу на текущий день. Если рубль обесценится еще сильнее, это меня обезопасит».

Больший интерес к поиску проектов с оплатой в стабильных валютах выражают дизайнеры и программисты. При этом найти работодателя за рубежом не всегда просто: проблемы возникают и со знанием языка, и с отсутствием международного портфолио, отмечает глава рекрутингового сервиса Facancy Алена Владимирская:

«Востребованы профессионалы в области геймдизайна, дизайна, разработки. Но средний российский фрилансер практически не пользуется спросом за пределами России. Это связано с двумя вещами: со знанием языка и отсутствием зарубежного счета. Многие не имеют международного портфолио. Иностранные клиенты видят только локальные работы, и им они мало что говорят. Российскому фрилансеру кажется, что он не стоит дорого на международном рынке, но чаще индийский или индонезийский специалист обходится дешевле».

Как подсчитывал сервис Solar Staff, в первом полугодии 2023-го суммарный доход фрилансеров в России вырос в полтора раза. На иностранные карты самозанятые выводят в среднем около 300 тыс. руб. в месяц. На счета российских банков — порядка 100 тыс. руб. При этом найти удобный для обеих сторон способ оплаты почти всегда удается, делится опытом дизайнер интерфейсов Никита:

«С заказчиками, которые находятся не в России, я рассчитываюсь в токенах USDT. Это основной стартап, в котором я сейчас нахожусь на ставке, заказчики из США тоже платят в криптовалюте. Пока что у меня не было кейса, чтобы деньги мне присылали на иностранный счет. Во-первых, потому что у меня открыт только турецкий. Хоть SWIFT там и работает, но приходится платить комиссии, а заказчику будет непросто перечислить средства на турецкий счет».

Обесценивание рубля стимулирует искать новые контракты не только фрилансеров. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, вакансиями вне России все чаще интересуются и штатные сотрудники. И это на фоне и без того заметного дефицита кадров в России.

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Дарья Фоменко