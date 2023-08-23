Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фрилансеры перестраховываются криптой

Какие альтернативы оплаты услуг в рублях есть у самозанятых

Более половины фрилансеров задумалось о поиске заказов за рубежом из-за падения рубля. 20% самозанятых планирует повысить средний чек на свои услуги, следует из опроса сервиса Solar Staff. Больше других в поиске иностранных контрагентов заинтересованы дизайнеры и айти-специалисты. Ждут ли их зарубежные компании? И легко ли найти подработку с оплатой в долларах или евро? Об этом — Александр Мезенцев.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

На фоне падения курса рубля российские фрилансеры все чаще задумываются о поиске проектов вне России. Особенно острой проблема стала для тех, кто проживает за рубежом. Как отмечают авторы исследования, вариантов у самозанятых несколько: самые очевидные — контракты с новыми контрагентами и повышение стоимости услуг. Фрилансер Анна пока планирует договориться с текущими заказчиками об изменениях в оплате:

Почему нанять сотрудника в штат становится все труднее

«У них есть разные возможности по оплате моих услуг — в рублях, евро, долларах или в криптовалюте. Когда мы только начинали сотрудничать, я выбрала рубли, потому что я нахожусь в России, но это была ошибка. Хочу инициировать разговор, чтобы получать гонорар в криптовалюте —эквивалент по курсу на текущий день. Если рубль обесценится еще сильнее, это меня обезопасит».

Больший интерес к поиску проектов с оплатой в стабильных валютах выражают дизайнеры и программисты. При этом найти работодателя за рубежом не всегда просто: проблемы возникают и со знанием языка, и с отсутствием международного портфолио, отмечает глава рекрутингового сервиса Facancy Алена Владимирская:

«Востребованы профессионалы в области геймдизайна, дизайна, разработки. Но средний российский фрилансер практически не пользуется спросом за пределами России. Это связано с двумя вещами: со знанием языка и отсутствием зарубежного счета. Многие не имеют международного портфолио. Иностранные клиенты видят только локальные работы, и им они мало что говорят. Российскому фрилансеру кажется, что он не стоит дорого на международном рынке, но чаще индийский или индонезийский специалист обходится дешевле».

Как подсчитывал сервис Solar Staff, в первом полугодии 2023-го суммарный доход фрилансеров в России вырос в полтора раза. На иностранные карты самозанятые выводят в среднем около 300 тыс. руб. в месяц. На счета российских банков — порядка 100 тыс. руб. При этом найти удобный для обеих сторон способ оплаты почти всегда удается, делится опытом дизайнер интерфейсов Никита:

Каким будет НДФЛ для работающих из-за границы россиян

«С заказчиками, которые находятся не в России, я рассчитываюсь в токенах USDT. Это основной стартап, в котором я сейчас нахожусь на ставке, заказчики из США тоже платят в криптовалюте. Пока что у меня не было кейса, чтобы деньги мне присылали на иностранный счет. Во-первых, потому что у меня открыт только турецкий. Хоть SWIFT там и работает, но приходится платить комиссии, а заказчику будет непросто перечислить средства на турецкий счет».

Обесценивание рубля стимулирует искать новые контракты не только фрилансеров. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, вакансиями вне России все чаще интересуются и штатные сотрудники. И это на фоне и без того заметного дефицита кадров в России.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...