«Надеждам на переговоры в очередной раз не суждено сбыться»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почувствовал изменения в настроениях некоторых западных лидеров. По его словам, в случае сокращения или прекращения помощи со стороны союзников речь может пойти о полной милитаризации экономики страны. Между тем в Киев с незапланированным визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Речь идет в том числе и о поставках немецких дальнобойных ракет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговоров в очередной раз ждать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist заявил, что разглядел слабость в глазах ряда западных партнеров. По словам президента, глядя в глаза, они заверяют в своей полной поддержке, мол, мы до конца с вами, а на самом деле все обстоит наоборот. Понимать суть человека на уровне интуиции господину Зеленскому помогает актерское прошлое. Он этому научился, будучи звездой шоу-бизнеса.

Дальше — самое главное: если указанная выше слабость западных партнеров превратится в тенденцию, тогда действовать придется в одиночку. А это значит, что нельзя исключать проведения полной милитаризации украинской экономики. Но Запад рискует хотя бы в том плане, что эскалация чревата новыми миллионами украинских беженцев.

В другом интервью — телеканалу CNN — Зеленский отметил, что контрнаступление вооруженных сил Украины это не кино со счастливым концом, хэппи-эндом оно закончиться не может, в том числе и из-за больших потерь. Может показаться, что Владимир Александрович не совсем справедлив.

Глава Госдепа Энтони Блинкен, который побывал давеча в Киеве, после саммита «двадцатки» в Нью-Дели заявил, что танго обычно танцуют вдвоем. Украина к переговорам готова, в отличие от России. Москва должна выступить с соответствующей инициативой. Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно, как и заявлялось ранее. В Кремле, естественно, на все это возразили. Но по факту мы видим, что никаких переговоров нет.

В свою очередь, президент США Джо Байден все-таки не исключил поставок дальнобойных ракет типа ATACMS. И вот в столицу Украины с незапланированным визитом приехала глава МИД Германии Анналена Бербок, и вроде речь также идет о немецком аналоге — ракетах Taurus. Кроме того, в эти дни в Киев приезжал и большой друг Зеленского Борис Джонсон. Судя по всему, поддержать морально — Запад не бросит.

Ну а в Россию прибывает лидер КНДР Ким Чен Ын — теперь уже точно. Главный вопрос, как уверяют нас западные газеты, — поставки оружия. И, вероятно, вот он — ответ со стороны западной коалиции. Есть мнение, что на Зеленского одновременно оказывается давление, чтобы был посговорчивее и проводил заодно внутренние реформы.

Если же подводить промежуточный итог, видимо, даже гипотетическим надеждам на мирные переговоры в очередной раз не суждено сбыться.

Уже прямо говорится о начале зимней кампании с новыми типами оружия. То, что дальнобойные ракеты рано или поздно поступят, никаких сомнений не вызывает. И, что-то подсказывает, возобновление зерновой сделки вновь откладывается. Более того, может статься, что Запад сделает определенные шаги, дабы опровергнуть утверждения о своей слабости. Собственно, он их уже делает. Ситуация находится в развитии.

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