Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами в случае сокращения помощи

Сокращение помощи украинцам странами Запада затянет военные действия, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он считает, что это также вызовет непредсказуемую реакцию находящихся в Европе украинских беженцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В интервью The Economist он отметил, что его сограждане «вели себя хорошо» и «очень благодарны» странам, которые их приютили. Но, как убежден господин Зеленский, сокращение помощи «создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе».

Он отметил, что невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах «отреагируют на то, что их страну бросят». Владимир Зеленский подчеркнул, что для Европы это не закончится ничем хорошим, если она «загонит этих людей в угол».

По данным ООН на 6 сентября, в странах Европы находятся 5,8 млн украинских беженцев. В начале сентября в Польше закрыли крупнейший в стране центр поддержки украинских беженцев. На момент закрытия в нем оставалось около 300 украинцев, некоторым из них пришлось вернуться на родину.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер