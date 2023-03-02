Александр Хинштейн будет держать на контроле ситуацию с избиением жителей Самары толпой мигрантов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн будет держать на контроле ситуацию с избиением жителей Самары толпой уроженцев Таджикистана. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 22 февраля в Кировском районе Самары. Жительница города Юлия Судакова пожаловалась в соцсетях, что толпа выходцев из Таджикистана избила ее мужа и заступившегося за него соседа. Она также сообщила о бездействии правоохранительных органов и затягивании возбуждения уголовного дела.

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс. После публикации Александра Хинштейна и его обращения к начальнику ГУ МВД России по региону Игорю Иванову стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Андрей Сазонов