Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело после нападения группы мигрантов на семью в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения группы мигрантов на семью в Самаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел 22 февраля в Кировском районе Самары. Жительница города Юлия Судакова пожаловалась в соцсетях, что толпа выходцев из Таджикистана избила ее мужа и заступившегося за него соседа. Она также сообщала о бездействии правоохранительных органов и затягивании возбуждения уголовного дела.

Ситуация вызвала огромный общественный резонанс. Ситуацию взял на контроль депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. После публикации политика и его обращения к начальнику ГУ МВД России по региону Игорю Иванову стало известно о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Исполнение поручения главы СКР Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Сазонов