Свердловские власти объяснили, почему госслужащим повысят зарплату

По поручению президента Владимира Путина повышение зарплаты работников бюджетной сферы происходит ежегодно с учетом инфляции. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

С 1 октября свердловским госслужащим поднимут оклады в 1,1 раза. Увеличатся зарплаты по воинским званиям военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву. Также будут увеличены оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, ОВД, УИС, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Как уточнили в правительстве, помимо госслужащих, индексируется зарплата работников государственных и муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений. В том числе и сотрудникам медицинских и образовательных учреждений, специалистов в области ветеринарии.

Напомним, сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств с 1 октября повысят оклады на 10,9%. На эти цели по поручению губернатора Евгения Куйвашева из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 млн руб. Также эти средства будут направлены и на охрану лесов региона от пожаров.

Полина Хабарова

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