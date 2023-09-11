Свердловским госслужащим поднимут зарплату с 1 октября

В Свердловской области с 1 октября госслужащим поднимут оклады в 1,1 раза. Соответствующий указ, подписанный губернатором Евгением Куйвашевым, опубликован на интернет-портале правовой информации региона.

Как указано в постановлении правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, с 1 октября в 1,1 раза повысятся оклады по воинским званиям военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву. Также будут увеличены оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, ОВД, УИС, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

С 1 июля с 125% до 150% была увеличена надбавка к окладам за особые условия госслужбы. Также ранее была увеличена зарплата мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Его ежемесячные доходы увеличились со 191,7 тыс. до 217,2 тыс. руб.

Напомним, 23 января депутаты Госдумы поддержали законопроект, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать декларации о доходах и имуществе. Аналогичный закон в конце февраля приняло законодательное собрание Свердловской области.

Полина Хабарова

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