Сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств с октября повысят зарплаты на 10,9%

С 1 октября сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств повысят оклады на 10,9%. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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На эти цели по поручению губернатора Евгения Куйвашева из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 млн руб. Также эти средства будут направлены и на охрану лесов региона от пожаров.

По словам министра природных ресурсов и экологии области Дениса Мамонтова, ранее оклады планировалось повысить на 5,5%. Всего в регионе 1,2 тыс. сотрудников авиабазы и около 1 тыс. сотрудников 30 лесничеств.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев и генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов обсудили возможное сотрудничество в борьбе с пожарами в регионе.

Полина Хабарова

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