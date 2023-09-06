Футболистка Эрмосо пожаловалась в прокуратуру из-за поцелуя в финале ЧМ

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала жалобу в прокуратуру на президента федерации футбола страны Луиса Рубиалеса из-за поцелуя после финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя испанской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Рубиалес обнимает Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу среди женщин

Фото: Hannah Mckay, Reuters Луис Рубиалес обнимает Дженнифер Эрмосо после победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу среди женщин

Фото: Hannah Mckay, Reuters

Жалоба была подана во вторник, 5 сентября. «Заявление было подано в офисе генпрокурора штата, чтобы защитить приватность жертвы»,— сказал телеканалу представитель прокуратуры. Как отмечает CNN, жалоба — следующий шаг, необходимый для возбуждения дела в отношении Луиса Рубиалеса.

20 августа сборная Испании выиграла в матче с командой Англии со счетом 1:0 в финале чемпионата по женскому футболу. Во время награждения Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана команды — 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо. После футболистка заявила, что ей не понравились действия Луиса Рубиалеса.

Вице-премьер страны Йоланда Диас расценила действия Луиса Рубиалеса как харассмент. 25 августа прокуратура Мадрида начала расследование против него по подозрению в сексуальном насилии. 26 августа руководство Международной федерации футбола (FIFA) отстранило господина Рубиалеса от работы на 90 дней.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фол последнего поцелуя».

Олеся Павленко