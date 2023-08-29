«Как бы жестко ни наказали испанца, ничего не изменится»

Луису Рубиалесу грозит реальный тюремный срок — против спортивного чиновника, который поцеловал футболистку сборной Испании после женского чемпионата мира, возбудили дело о насилии. По мнению спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова, президент Федерации футбола королевства стал жертвой политических игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

История с поцелуем Луиса Рубиалеса еще раз показывает, насколько глубоко политика проникла в спорт вообще и в футбол в частности. Ведь на первых порах далеко не все увидели в том, что произошло, какой-то криминал.

Даже посмотрев замедленный повтор эпизода, сложно увидеть в действиях чиновника сексуальный подтекст. А уж в Испании, где все постоянно целуются, такое, по идее, и заметить не должны были.

Однако, как всегда, и в этой истории появляются разного рода «но», и их немало. Так, в Испании недавно прошли выборы, правительство пока еще не сформировано, и тема феминизма для власти очень актуальна. Поэтому господина Рубиалеса сделали, уж простите, козлом отпущения, чтобы заострить внимание на популярной теме бытового насилия.

Любопытно то, что, когда скандал только грянул, президента Федерации футбола Испании поддержали многие, в том числе известные игроки и тренеры. Еще на прошлой неделе, во время заседания организации, где Рубиалес разразился гневной речью, заявив, что не уйдет в отставку, ему аплодировали, кое-кто — даже стоя.

Но затем, когда давление сверху, как у нас любят говорить, усилилось, все тут же отказались от своего мнения, хотя, уверен, на самом деле, его не изменили. К тому же, как обычно, в таких случаях всплыли некие подробности работы господина Рубиалеса, который мало того, что хватал себя за промежность во время матчей женского чемпионата мира, так еще и на рабочем месте вел себя без должного уважения к дамам.

Экс-коллеги, которые об этом рассказали прессе, нашлись быстро. После сальных подробностей из прошлого чиновника скандал стал чуть ли не главной темой в прессе. Футболистка Дженни Эрмосо, которая до этого на начальника не обижалась, тут же заявила, что чувствует себя жертвой его неприемлемого сексистского поступка.

Испанские власти, в свою очередь, открыли дело против функционера по обвинению в сексуальном насилии. Так что Рубиалесу грозит реальный тюремный срок, не говоря уже о том, что его хотят отстранить от футбольной деятельности аж на 15 лет.

При этом все понимают, что как бы жестко ни наказали испанца, ничего не изменится. Подобные истории будут вытаскивать на поверхность только по мере надобности.

Так что, если кому-то кажется, что Испания начала реальное сражение за избавление женщин от сексуального насилия, то это не так.

Просто политики в очередной раз поиграли в правду, позволив народу не без удовольствия покопаться в грязном белье успешных людей. И к величайшему сожалению, даже после того, как Рубиалеса образцово-показательно накажут, не исключено, что даже посадят, женщин, которые реально подвергаются насилию, это не спасет.

Но женский футбол на волне этого скандала точно получит еще один толчок к развитию. Ведь потенциально нужных политикам историй в женском футболе гораздо больше, чем в мужском.

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