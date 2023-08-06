Газета New York Times опубликовала материал со словами Пескова о возможной победе Путина на выборах

Американская газета New York Times опубликовала 6 августа материал о ситуации в России, в котором есть комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о предстоящих в марте 2024 года выборах главы государства. Господин Песков публикацию NYT пока не комментировал.

В материале приводятся такие слова господина Пескова: «Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». В материале также цитируется господин Песков относительно спецоперации на Украине. «Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши»,— цитирует газета господина Пескова.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. Владимир Путин о планах участвовать в выборах не объявлял. 8 июня Дмитрий Песков говорил ТАСС, что господин Путин своевременно сообщит о решении насчет участия в выборах. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области были присоединены к России 30 сентября 2022 года.