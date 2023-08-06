Песков обвинил New York Times в неверной интерпретации его слов о победе Путина на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал американской газеты The New York Times, в котором есть его цитата, что Владимир Путин «будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи»,— сказал Дмитрий Песков ТАСС, отвечая на вопрос о подлинности цитаты. Он подтвердил, что встречался с журналистом NYT, и один из вопросов касался выборов.

«И ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что, если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом»,— пояснил господин Песков.

Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. Владимир Путин о планах участвовать в выборах не объявлял. 8 июня Дмитрий Песков говорил ТАСС, что господин Путин своевременно сообщит о решении насчет участия в выборах.