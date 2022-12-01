Местным законодателям доход не писан

Группа депутатов и сенаторов в четверг планирует внести в Госдуму законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. В случае принятия поправок этой категории избранников придется отчитываться лишь о крупных тратах, при этом информация о доходах всех депутатов, в том числе и работающих на профессиональной основе, будет публиковаться только в обобщенном и обезличенном виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект, авторами которого стали председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников («Единая Россия») и Андрей Клишас, а также депутаты Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Диденко (ЛДПР), предполагает внесение изменений в законы «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «О противодействии коррупции». Согласно этим поправкам, депутаты региональных и муниципальных парламентов, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут подавать декларации только перед выборами, а после них — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года. Если таких расходов у депутата не было, ему будет достаточно сообщить об этом, не подавая декларации. Аналогичный порядок без ежегодного декларирования доходов предусмотрен сейчас для депутатов сельских поселений. Кроме того, согласно проекту, информация о доходах всех депутатов (включая и тех, кто работает на платной основе) будет публиковаться на сайтах законодательных органов в обобщенном виде, без указания персональных данных.

«Сейчас из-за необходимости декларировать имущество многие люди, особенно представители бизнеса, не хотят идти в законодательные органы. Это барьер экономический, социальный и политический, потому что часто декларации используются для прессинга кандидатов на выборах. Мне кажется, что нам нужно уменьшить головную боль тем людям, которые хотят работать на общественных началах. Плюс ко всему персональные данные — частная жизнь, и лучше подавать такую информацию в обобщенном виде»,— пояснил “Ъ” смысл инициативы Павел Крашенинников.

«Если человек не находится на госслужбе, зачем ему декларировать свои доходы? Это глупость. У меня была история, когда по представлению прокуратуры лишили полномочий муниципального депутата за то, что он неправильно оформил декларацию. А работал он сторожем. И таких казусов очень много. Ну какая это борьба с коррупцией?» — сказал “Ъ” Валерий Гартунг.

Во фракции КПРФ с аргументами авторов законопроекта не согласны. «На мой взгляд, это противоречит публичной природе депутатского статуса,— заявил “Ъ” коммунист Михаил Матвеев.— У гражданского общества, у избирателей есть повышенный интерес к раскрытию такой информации. Депутаты и чиновники берут на себя дополнительные обязательства перед обществом. И вопрос, работает ли депутат на общественных началах или на профессиональной основе, на мой взгляд, не является определяющим».

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева не стала комментировать “Ъ” новые поправки, сославшись на то, что законопроект пока не читала.

Отметим, что ошибки в декларациях регулярно становятся поводом для наказания региональных и местных депутатов. Например, в феврале этого года мандата депутата Саратовской облдумы лишился известный блогер-коммунист Николай Бондаренко, который не отчитался о беспроцентных займах супруги на 500 тыс. руб. А в июле Госсовет Республики Коми снял лидера фракции КПРФ Виктора Воробьева (внесен в реестр СМИ-иноагентов) с оплачиваемой должности из-за того, что тот не задекларировал 711 тыс. руб.

Иногда отчетность становится проблемой и для членов партии власти. Например, в июле 2021 года мандата лишилась депутат Забайкальского заксобрания Марина Кириллова («Единая Россия»), пропустившая срок декларационной кампании: она подала документы не до 1 апреля и в электронном виде, как того требует закон, а лишь 5 апреля и на бумажном носителе. А в феврале 2021-го волгоградская областная прокуратура сообщила о нарушениях в декларациях сразу 11 из 38 депутатов облдумы, среди которых были представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Правда, их имен надзорное ведомство не раскрыло, а о результатах этого скандала не сообщалось.

По мнению директора «Трансперенси Интернешнл — Р» Ильи Шуманова (и организация, и господин Шуманов включены Минюстом в реестр иноагентов), разрешение не декларировать доходы сельским депутатам стало «эрозией системы декларирования», и уже тогда было понятно, что процесс расширения исключений пойдет дальше. «В крупных муниципалитетах есть депутаты, которые работают на неосвобожденной основе, занимаются коммерческой деятельностью и по факту являются лоббистами своих отраслей или конкретных предприятий. Исходя из этого, информация об их доходах и расходах важна для избирателей. Поэтому исключение этих лиц из числа декларантов скажется на доверии к системе власти и увеличит коррупционные риски»,— считает эксперт.

По словам политолога Ростислава Туровского, новый законопроект следует общему тренду на закрытие информации в политической и финансово-экономической сферах. «Не секрет, что среди депутатов уже сейчас немало бизнесменов, и как раз действующий депутатский корпус не очень заинтересован (в раскрытии информации.— “Ъ”),— поясняет эксперт.— Их зачастую раздражает необходимость публиковать сведения, ибо богатых и сверхбогатых людей среди них, в особенности среди региональных депутатов, очень много».

Ксения Веретенникова, Андрей Прах