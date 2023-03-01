Мэру Екатеринбурга и свердловским министрам поднимут зарплаты

Министрам и директорам департаментов Свердловской области с 1 июля увеличат надбавку к окладам за особые условия госслужбы. Указ губернатора Евгения Куйвашева опубликован на портале правовой информации. Надбавку увеличат с 125% до 150%.

Кроме того, планируется повышение окладов чиновникам Екатеринбурга, в том числе мэру Алексею Орлову. Так, на рассмотрение гордумы внесен проект постановления, согласно которому глава города сможет получать ежемесячное жалование в размере 3,4 должностного оклада. Так, доходы господина Орлова, в случае принятия постановления, со 191,7 тыс. до 217,2 тыс. руб.

Также ожидается повышение зарплат вице-мэрам, главе аппарата городской администрации и главам районных администраций.

Напомним, 23 января депутаты Госдумы поддержали законопроект, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать декларации о доходах и имуществе. Аналогичный закон в конце февраля приняло законодательное собрание Свердловской области.

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