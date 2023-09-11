«Интерфакс»: Ким Чен Ын посетит Дальний Восток

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Дальний Восток, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. По словам собеседника агентства в правительстве одного из субъектов ДФО, подготовка ведется давно. Точную дату визита и другие подробности он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Власти Северной Кореи информации о возможном визите пока никак не комментировали. В прошлый раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Его поезд прибыл на станцию Хасан в Приморском крае, после чего он посетил Владивосток.

О том, что Ким Чен Ын планирует встретиться с Владимиром Путиным сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их данным, Ким Чен Ын поедет из Пхеньяна, вероятно на бронепоезде, во Владивосток, где вместе с президентом РФ примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В Кремле подготовку к визиту не подтвердили.

В июле глава Минобороны Сергей Шойгу посетил КНДР. Это был первый визит делегации из России в Северную Корею с 2020 года. Лидер КНДР после этого сказал о намерении развивать оборонное сотрудничество с Россией.

Подробности визита — в материале «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Лаура Кеффер