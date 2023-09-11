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Коммерсантъ FM
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Доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%

Доля рубля во внешней торговле РФ составляет более трети, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, в расчетах за российский экспорт на рубль приходится более 50%.

«В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идут недружественных валютах», — рассказал «РИА Новости» врио главы ФТС на полях ВЭФ.

В конце августа экс-министр финансов и бывший глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что компаниям из России, отказавшимся от расчетов в долларах, платят за экспорт в рупиях, которые невозможно вывести из-за строгого валютного контроля. По его словам, это могло стать причиной ослабления рубля. В Минэнерго это отрицали. Центробанк назвал незначительными остатки рупий на счетах экспортеров.

Лаура Кеффер

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