В ЦБ назвали незначительными остатки рупий на счетах экспортеров

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин считает, что объемы оставшихся на счетах российских экспортеров средств в рупиях незначительны по отношению к общему объему экспорта. По словам Алексея Заботкина, они будут снижаться в дальнейшем.

«Какие-то расчеты в рупиях есть, они имеют незначительный объем по отношению к общему объему экспорта. Текущие остатки незначительны по отношению к объемам экспорта»,— сообщил Алексей Заботкин в кулуарах форума по цифровым финансам (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос, почему денежные остатки российских экспортеров на счетах в Индии снижаются, зампред Центробанка отметил, что российский импорт из Индии «не нулевой». «Ошибочно считать, что географическое направление экспорта напрямую коррелирует с валютой платежа»,— отметил зампред Центробанка. «Текущие остатки незначительны по отношению к объемам экспорта»,— добавил он.

В конце августа экс-министр финансов и бывший глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что причиной ослабления рубля могут быть зависшие на счетах рупии. По словам Михаила Задорнова, компаниям из России, отказавшимся от расчетов в долларах, платят за экспорт в рупиях, которые невозможно вывести из-за строгого валютного контроля.

Также отрицали влияние зависших рупий на падение рубля в Минэнерго. В ведомстве заявили, что нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки из России независимо от валюты платежа.

Заявление Михаила Задорнова последовало за повышением Центробанком ключевой ставки на внеплановом заседании 15 августа: ставку повысили с 8,5% до 12%.

Анастасия Ларина