Decathlon ждут к осени

Магазины Decathlon могут вновь открыться в России осенью, однако ассортимент будет совершенно другим. Как считают собеседники “Ъ FM”, ритейлер продолжит торговать спортивными товарами, однако линейка представленных брендов будет отличаться. Это связано с тем, что французская компания намерена продать российский бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На прошлой неделе в Минпромторге сообщали, что Decathlon еще ищет покупателей. При этом некоторые СМИ утверждают, что уже в октябре в России вновь откроется 30 магазинов сети. Однако у них сменится название. А вместе с ним и ассортимент товаров, полагает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Конечно, магазин, бренд будет другой. Здесь еще каких-то вариантов и не было, поскольку восстановить такой же ассортимент крайне тяжело, если не сказать, что невозможно. Все-таки там была высокая доля собственных торговых марок и так далее.

Открыть объекты на той же площади, скорее всего, экономически нецелесообразно, они станут более компактными, а часть могут сдать в субаренду просто потому, что гипермаркет — достаточно сложный формат. Мне кажется, в данном случае просто будут использовать те же площади и попытаются создать примерно такой же крупноформатный объект».

В конце мая «Ведомости» называли двух претендентов на российский бизнес компании Decathlon. Это турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group. Последняя принадлежит холдингу Daher Group, которая в октябре приобрела российские активы Inditex — владельца магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear. Они перезапустились в России весной под новыми названиями. А FLO Retailing продает в РФ товары спортивного бренда Reebok.

Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров полагает, что это наиболее очевидные претенденты на бизнес французской Decathlon. Однако он считает, что это будет не более чем смена прописки: «Французы максимально стараются не уходить с нашего рынка. Если мы, например, возьмем гостиничные сети группы Accor — Swissotel, Pullman, Mercure, — они остались.

Когда Decathlon закрылась, я достаточно сильно удивился, поскольку видел, что французы на фоне других брендов пытаются максимально сохранить свои российские позиции. Поэтому если они вернутся, то в рамках той политики, которую сейчас ведут французские марки. Думаю, смена владельца компании никак не повлияет.

Это исключительно смена прописки: когда вы начинаете работать через Турцию, Арабские Эмираты или другие дружественные нам страны, то с точки зрения бизнеса все равно ничего не меняется.

Самый яркий пример — якобы ушедшая Inditex, которая вернулась через ливанский Daher. Может быть, формат магазинов и ассортимент товаров изменился, но при этом все равно они открылись в тех же местах, в той же самой планировке. Какое-то время все это простояло закрытым, но сейчас работает».

По данным игроков рынка, французскому ритейлеру Decathlon принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в России. Компания приостановила деятельность в стране в марте прошлого года.

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Владислав Викторов