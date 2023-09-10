ЦИК представил предварительные данные о выборах глав регионов ЦФО

Центризбирком опубликовал предварительные данные губернаторских выборов в регионах Центрального федерального округа.

В Подмосковье после обработки 6,11% протоколов лидирует кандидат от «Единой России», действующий губернатор Андрей Воробьев. На втором месте — кандидат от КПРФ Александр Наумов (5,86%), на третьем — зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), на четвертом — кандидат от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» Анатолий Никитин (3,81%).

На выборах губернатора Воронежской области лидирует действующий глава региона Александр Гусев, выдвинутый ЕР. Он набрал 66,5% голосов после обработки 2,79% протоколов. Кандидат от ЛДПР Павел Большов набирает 8,09% голосов, Андрей Рогатнев (КПРФ) — 12,55%, Ярослав Тарасов (СРЗП) — 6,82%.

В Смоленской области лидирует врио губернатора Василий Анохин («Единая Россия»), который набирает 87,69% голосов после обработки 0,14% протоколов. Кандидат от ЛДПР Михаил Ковалев получил 6,15% голосов, Андрей Максимов (КПРФ) — 3,08%, Роман Шклавец («Коммунисты России») — 1,54%.

На выборах главы Ивановской области с 85,63% голосов лидирует действующий губернатор региона Станислав Воскресенский (ЕР). Обработано 0,54% протоколов. На втором месте — кандидат от КПРФ Александр Бойков (5,73%), на третьем — Дмитрий Шелякин (ЛДПР; 3,76%), на четвертом — Александр Орехов («Коммунисты России»; 2,25%), на пятом — Павел Попов (СРЗП; 2,07%).

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает более 2 млн голосов из 3 млн 285 тыс. На 2-м месте кандидат от КПРФ Леонид Зюганов. Замглавы ЦИКа Николай Булаев уже поздравил действующего мэра с победой.

Эрдни Кагалтынов