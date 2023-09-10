Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦИК представил предварительные данные о выборах глав регионов ЦФО

Центризбирком опубликовал предварительные данные губернаторских выборов в регионах Центрального федерального округа.

В Подмосковье после обработки 6,11% протоколов лидирует кандидат от «Единой России», действующий губернатор Андрей Воробьев. На втором месте — кандидат от КПРФ Александр Наумов (5,86%), на третьем — зампред Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), на четвертом — кандидат от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» Анатолий Никитин (3,81%).

На выборах губернатора Воронежской области лидирует действующий глава региона Александр Гусев, выдвинутый ЕР. Он набрал 66,5% голосов после обработки 2,79% протоколов. Кандидат от ЛДПР Павел Большов набирает 8,09% голосов, Андрей Рогатнев (КПРФ) — 12,55%, Ярослав Тарасов (СРЗП) — 6,82%.

В Смоленской области лидирует врио губернатора Василий Анохин («Единая Россия»), который набирает 87,69% голосов после обработки 0,14% протоколов. Кандидат от ЛДПР Михаил Ковалев получил 6,15% голосов, Андрей Максимов (КПРФ) — 3,08%, Роман Шклавец («Коммунисты России») — 1,54%.

На выборах главы Ивановской области с 85,63% голосов лидирует действующий губернатор региона Станислав Воскресенский (ЕР). Обработано 0,54% протоколов. На втором месте — кандидат от КПРФ Александр Бойков (5,73%), на третьем — Дмитрий Шелякин (ЛДПР; 3,76%), на четвертом — Александр Орехов («Коммунисты России»; 2,25%), на пятом — Павел Попов (СРЗП; 2,07%).

Выборы-2023. Главное

Читать далее

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает более 2 млн голосов из 3 млн 285 тыс. На 2-м месте кандидат от КПРФ Леонид Зюганов. Замглавы ЦИКа Николай Булаев уже поздравил действующего мэра с победой.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Единый день голосования-2023

Предыдущая фотография
Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 28

Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...