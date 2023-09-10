Сергей Собянин получил более 2 млн из 3,2 млн голосов москвичей

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по итогам расшифровки данных онлайн-голосования набирает более 2 млн голосов из 3 млн 285 тыс. На 2-м месте кандидат от КПРФ Леонид Зюганов. Замглавы ЦИКа Николай Булаев уже поздравил действующего мэра с победой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сергей Семенович набирает 2 млн 53 тыс. 954 голоса»,— сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Собянин поблагодарил москвичей за поддержку, отметив, что их активность в этом году — самая большая. «Спасибо москвичам за активность, которую они проявили. Спасибо им за эту гражданскую позицию»,— сказал мэр в штабе общественной поддержки (цитата по ТАСС).

Предварительные итоги онлайн-голосования на выборах мэра Москвы:

Сергей Собянин («Единая Россия») — 2 053 954 голоса;

Леонид Зюганов (КПРФ) — 212 153 голоса;

Борис Чернышов (ЛДПР) — 159 313 голосов;

Владислав Даванков («Новые люди») — 136 573 голоса;

Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») — 103 762 голоса.

«Мы, конечно, окончательное поздравление оформим в виде телеграммы от Эллы Александровны (Памфиловой, главы ЦИКа — ''Ъ'') и Центральной избирательной комиссии. А сейчас, учитывая, что голосов с классических участков гораздо меньше, победитель однозначно уже известен, от нас всех здесь присутствующих в зале поздравления Сергею Семеновичу со столь убедительной победой. Я даже позволю себе поаплодировать. Мы ему очень благодарны за все»,— заявил замглавы Центральной избирательной комиссии России Николай Булавин в информационном центре ЦИКа (цитата по «РИА Новости»).

Сергей Собянин впервые был избран мэром столицы в октябре 2010 года. На прошлых выборах 2018 года он набрал 70,17% голосов при явке 30,89% (1 582 355 голосов).