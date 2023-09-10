СКР расследует факт уничтожения избирательного участка в Запорожской области

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) расследуют факт уничтожения дронами избирательного участка в Запорожской области, которое произошло в ночь на сегодня, 10 сентября, сообщила пресс-служба СКР в Telegram.

Пресс-служба сообщила, что СКР планирует установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее сегодня, 10 сентября, зампред ЦИК России Николай Булаев сообщил, что избирательный участок в Запорожской области был уничтожен в результате атаки дронов, произошедшей в 2:05 мск. В момент атаки на участке никого не было, добавил господин Булаев.

С 8 по 10 сентября на подконтрольной ВС РФ части Запорожской области прошли выборы в заксобрание. После обработки 98% протоколов «Единая Россия» лидирует с 83,06% голосов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов