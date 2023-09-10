Что происходит после ввода войск России на Украину. День 564-й

Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Черным морем, сообщило Минобороны РФ. США не исключают поставок ракет ATACMS Украине, но решение пока не принято. Ситуация на Украине была самым спорным вопросом на саммите G20, заявил представитель ЕС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:36. Советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД Румынии, там дипломату выразили протест в связи с обнаружением на территории страны обломков беспилотника, «подобного тем, которые используют российские силы» — румынский МИД.

10:25. Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 млн фунтов для поддержания безопасной морской навигации — британское министерство обороны.

10:21. Заявка на поставку российского газа в Европу через Украину составляет 10 сентября 41,6 млн куб. м — «Газпром».

10:18. Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Владимир Путин не будет подвергнут аресту в соответствии с ордером Международного уголовного суда, если приедет в Бразилию на саммит G20 в будущем году — Reuters.

10:14. Один из избирательных участков в Запорожской области был уничтожен в ночь на воскресенье в результате атаки дронов, людей в этот момент там не было — зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

9:49. Украинский беспилотник сбит над Брянской областью — Минобороны РФ.

9:28. США не исключают поставок ракет ATACMS Украине, но пока не готовы объявить о таком решении — Белый дом.

9:19. Ситуация на Украине была самым спорным вопросом на саммите G20 — представитель Евросоюза.

8:56. Украинская ПВО сбила более двух десятков БПЛА, пытавшихся атаковать Киев — AFP со ссылкой на городскую администрацию.

8:39. Три украинских катера с десантными группами уничтожены в ночь на воскресенье в акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный — Минобороны РФ.

8:36. Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Черным морем возле побережья Крыма — Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

8:35. Российский шоумен и комик Азамат Мусагалиев включен в украинскую базу «Миротворец» после того, как выступил на концерте в ДНР.

8:33. Украинские власти решили исключить из официальных документов термин «ограниченно годный» к службе в армии, теперь гражданин будет ли годен к службе, либо не годен — уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

8:29. Больше 20 рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы в ночь на воскресенье — данные сервиса «Яндекс.Расписания».