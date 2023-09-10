Рупии вписывают в инвестиции

Индия готова предложить России варианты для инвестирования миллиардов рупий, застрявших на счетах. Об этом по итогам саммита G20 в Нью-Дели заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Только в первом полугодии Москва поставила в Индию нефть и нефтепродукты на $30 млрд. При этом годовой объем всего российского импорта индийской продукции в несколько раз меньше — порядка $6-7 млрд. Этим и объясняется проблема «зависших» рупий, причем ситуацию осложняет еще и то, что это неконвертируемая валюта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Тем не менее способы решения вопроса будут быстро найдены, не сомневается инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«Я думаю, что варианты сотрудничества и преодоления сложностей с рупиями у России с Индией есть. Республика сейчас — это очень динамично развивающаяся экономика, у нее есть интересные, перспективные отрасли, такие как фармацевтика, IT. Развит и продовольственный рынок: страна — крупный производитель риса и чая.

Так что, думаю, можно покупать, во-первых, продовольственные товары и лекарственные препараты, что уже, в общем-то, и делается. Во-вторых, возможно инвестирование в какие-то конкретные проекты, связанные, например, с IT.

Не исключено взаимодействие с индийскими партнерами и в области фармацевтики, потому что сейчас есть определенные логистические и санкционные риски, связанные с западными лекарствами. То есть решения какие-то есть. Я думаю, что в случае каких-то детальных переговоров они могут быть найдены».

Вариантов решения проблемы рупий может быть множество, учитывая масштабы индийской экономики. В частности, речь может идти о создании совместных предприятий в ряде критически важных сфер — от атомной энергетики до военно-технического сотрудничества, согласен директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько:

«Это могут быть и какие-то вещи, связанные с закупкой индийской продукции, а также совместные предприятия в области атомной энергетики, металлургии.

Я напомню, что Индия сейчас — это третья экономика в мире после Китая и США, если считать по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Например, объем ее экономики вдвое больше японской.

Кроме того, страна недавно успешно высадила луноход на Луну, так что сотрудничество может заключаться и в сфере каких-то космических технологий. Можно рассмотреть и вариант совместных предприятий в области военно-технического партнерства. То есть тут горизонт планирования обширен, просто потому что экономика Индии огромна.

И если так получилось, то лучше всего использовать эту ситуацию. Тут у нас огромный простор для планирования, что мы можем сделать. Тем более Дели поддерживает курс на стратегическое партнерство, хотя испытывает сильное давление Запада».

Между тем экономист, бывший министр финансов Михаил Задорнов ранее заявил, что «зависшие» в банках Индии рупии — одна из прямых причин ослабления рубля минувшим летом

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Андрей Загорский