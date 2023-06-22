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Коммерсантъ FM
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Хождение рупии за три моря

Банки выстраивают новые платежные пути

Российские банки продолжают настраивать международный расчетный бизнес за счет дружественных валют. В этом месяце исходящие переводы в рупиях стали доступны и клиентам Тинькофф-банка. Из системно значимых такие услуги уже оказывают несколько банков. Однако со стороны рынка скорее есть запрос на создание обратного маршрута: переводов рупий из Индии с последующей конвертацией на российских счетах в рубли.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Тинькофф-банк объявил о запуске исходящих переводов в индийских рупиях. Услуга доступна как розничным, так и корпоративным клиентам. Комиссия для юрлиц составляет 0,15–0,2%, для физлиц — 1,5 тыс. рупий (чуть больше 1,5 тыс. руб.). Ограничений по сумме перевода нет. «У "Тинькофф" есть несколько банков-партнеров в Индии, с которыми банк работает напрямую и осуществляет переводы в рупиях. Работа по открытию счетов заняла несколько месяцев»,— пояснили в банке.

В других крупных банках также доступны переводы в Индию. ВТБ в декабре 2022 года сообщал о запуске переводов в рупиях для малого и среднего бизнеса (МСБ). В банке уточнили, что «с начала 2023 года количество и объемы платежей в индийских рупиях выросли в десять раз». Наличие в Индии филиала, добавили в ВТБ, «позволило активнее использовать индийские рупии для платежей по импортно-экспортным контрактам». В начале июня о запуске переводов в рупиях сообщал и «ФК Открытие» (принадлежит ВТБ). В Альфа-банке утверждают, что «давно» запустили расчеты с Индией и в рупиях, и в рублях (для физлиц, ИП и юрлиц). Клиенты Сбербанка могут переводить средства в Индию в российских рублях. «Такая возможность появилась совсем недавно, но мы уже видим спрос клиентов»,— поясняют в банке (у него также есть филиал в Индии).

В Тинькофф-банке видят «большой спрос на исходящие переводы со стороны клиентов—юридических лиц, занятых в таких отраслях, как текстильная, пищевая промышленность, а также фармацевтическая индустрия». Кроме того, в банке ожидают рост спроса на переводы от физических лиц.

«Российские банки активно вовлечены в поиск новых контрагентов на зарубежных рынках, в том числе в Индии. Это связано с продолжающимся изменением структуры внешнеэкономической деятельности России, переориентацией торговых и платежных потоков и переходом на расчеты в национальных валютах»,— отмечают в ЦБ.

Запуск новых валютных расчетов происходит на фоне выдавливания с рынка долларов и евро. Например, Райффайзенбанк вдобавок к введению 50% комиссии на зачисление долларов розничным клиентам, с 3 июля ограничивает платежи в евро в банки РФ и еще 12 стран.

В то же время рупию нельзя назвать популярной валютой, ее доля в мировых расчетах не превышает 1%, отмечали аналитики «Атона» в начале этого года, а все валютные сделки, осуществляемые в стране, требуют разрешения Резервного банка Индии (РБИ). «Технической проблемы для переводов в Индию нет, если есть межбанковские отношения и относительно несложная IT-интеграция. Проблема в том, что у российских компаний скопилось очень много рупий на фоне торгового дисбаланса с Индией»,— уточняет глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «РИА Новости» со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Индии писало, что объем российского экспорта в страну за четыре месяца 2023 года достиг $20,5 млрд, тогда как импорт составил всего $1,3 млрд.

Потратить полученные в Индии рупии особенно не на что, а конвертировать их в твердые валюты и даже в рубли РБИ «не позволяет из экономических и санкционных соображений», поясняет господин Достов. «Поэтому дополнительно был бы интересен обратный механизм перевода рупий из Индии с последующей конвертацией на российских счетах в рубли»,— заключает он.

Но банкам расчеты должны приносить неплохой доход. «Международный расчетный бизнес исторически является более маржинальным, чем внутренний,—поясняет Виктор Достов.— В данной ситуации, когда отсутствуют простые каналы перевода валюты даже из России в Россию, комиссии выросли, в ряде случаев речь идет о двухзначных цифрах роста».

Ольга Шерункова

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