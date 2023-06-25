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Коммерсантъ FM
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Вклады в банках заменяют валюту

Выгодно ли хранить средства в дирхамах и рупиях

Россияне стали активнее забирать доллары, евро и другую иностранную валюту с депозитов. Доля таких вкладов в банках впервые за год упала ниже 10%, сообщил ЦБ. Только за май остатки на депозитах в иностранных валютах сократились на $1 млрд. Аналитики регулятора объясняют тренд конвертацией средств в рубли, а также не исключают, что часть денег клиенты переводят за рубеж.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На этом фоне российские кредитные организации все чаще предлагают физлицам депозиты в альтернативных валютах, отметил инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«Естественно, доля депозитов в долларах и евро снижается, это связано как с санкционными рисками, так и с тем, что есть серьезные ограничения по снятию наличных с таких вкладов.

Поэтому банки взамен американской и европейской валют начинают предлагать другие продукты, в частности, депозиты в дирхамах, юанях и рупиях, и устанавливают процентные ставки в районе 2,5-3% годовых.

В принципе спрос на такие инструменты есть, а население из-за проблем с долларами и евро потихонечку переключается на альтернативные валюты.

Вместе с тем, так как экономика КНР является самой большой после США, основной спрос идет на китайские юани просто в силу того, что инвесторы и население доверяют валютам более крупных стран. Тем более юань, в общем-то, является одной из ведущих мировых валют. Но дирхам тоже интересен, потому что он привязан к доллару США. И рупия тоже, в общем, вызывает интерес, торговые отношения России и Индии растут, поэтому и оборота этой валюты на российском рынке будет больше».

Каковы риски для валютных вкладчиков

Каковы риски для валютных вкладчиков

По данным СМИ, за последний месяц шесть крупных российских банков увеличили проценты по вкладам в юанях — верхняя граница ставок достигает 4%. Мотивом для такого решения, по мнению аналитиков, стало желание банков нарастить кредитование в юанях.

Заинтересовать россиян вкладами в других альтернативных валютах сложнее, ведь у депозитов в дирхамах и рупиях есть существенные минусы, пояснил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Возможности альтернативных валют зависят от трех факторов. Первый момент — действительно ли эта валюта дает возможность сохранения средств с большой вероятностью, какова ее волатильность и перспективы относительно рубля.

Как банки выстраивают новые платежные пути

Как банки выстраивают новые платежные пути

Кроме того, есть валюты, которые привязаны напрямую, можно сказать, к доллару, например, дирхамы. В этом есть определенный плюс, но, с другой стороны, существует много минусов, в частности, это касается возможности переводов и использования этой валюты за рубежом. Юань здесь имеет небольшой потенциал. У всех остальных — и у рупии, и у дирхама, — очень много в этом плане ограничений.

И, наконец, третье соображение — это то, что предлагают банки по условиям вкладов. Иногда это привлекательно, но в совокупности с остальными факторами, скорее, играет не в пользу ни одной валюты, кроме юаней».

Ранее в «Сбере» сообщили, что клиенты кредитной организации массово закрывают депозиты в долларах и евро. Общая доля валютных вкладов в банке сократилась до 8%.

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Андрей Загорский

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