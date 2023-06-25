Вклады в банках заменяют валюту

Россияне стали активнее забирать доллары, евро и другую иностранную валюту с депозитов. Доля таких вкладов в банках впервые за год упала ниже 10%, сообщил ЦБ. Только за май остатки на депозитах в иностранных валютах сократились на $1 млрд. Аналитики регулятора объясняют тренд конвертацией средств в рубли, а также не исключают, что часть денег клиенты переводят за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На этом фоне российские кредитные организации все чаще предлагают физлицам депозиты в альтернативных валютах, отметил инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов:

«Естественно, доля депозитов в долларах и евро снижается, это связано как с санкционными рисками, так и с тем, что есть серьезные ограничения по снятию наличных с таких вкладов.

Поэтому банки взамен американской и европейской валют начинают предлагать другие продукты, в частности, депозиты в дирхамах, юанях и рупиях, и устанавливают процентные ставки в районе 2,5-3% годовых.

В принципе спрос на такие инструменты есть, а население из-за проблем с долларами и евро потихонечку переключается на альтернативные валюты.

Вместе с тем, так как экономика КНР является самой большой после США, основной спрос идет на китайские юани просто в силу того, что инвесторы и население доверяют валютам более крупных стран. Тем более юань, в общем-то, является одной из ведущих мировых валют. Но дирхам тоже интересен, потому что он привязан к доллару США. И рупия тоже, в общем, вызывает интерес, торговые отношения России и Индии растут, поэтому и оборота этой валюты на российском рынке будет больше».

По данным СМИ, за последний месяц шесть крупных российских банков увеличили проценты по вкладам в юанях — верхняя граница ставок достигает 4%. Мотивом для такого решения, по мнению аналитиков, стало желание банков нарастить кредитование в юанях.

Заинтересовать россиян вкладами в других альтернативных валютах сложнее, ведь у депозитов в дирхамах и рупиях есть существенные минусы, пояснил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев:

«Возможности альтернативных валют зависят от трех факторов. Первый момент — действительно ли эта валюта дает возможность сохранения средств с большой вероятностью, какова ее волатильность и перспективы относительно рубля.

Кроме того, есть валюты, которые привязаны напрямую, можно сказать, к доллару, например, дирхамы. В этом есть определенный плюс, но, с другой стороны, существует много минусов, в частности, это касается возможности переводов и использования этой валюты за рубежом. Юань здесь имеет небольшой потенциал. У всех остальных — и у рупии, и у дирхама, — очень много в этом плане ограничений.

И, наконец, третье соображение — это то, что предлагают банки по условиям вкладов. Иногда это привлекательно, но в совокупности с остальными факторами, скорее, играет не в пользу ни одной валюты, кроме юаней».

Ранее в «Сбере» сообщили, что клиенты кредитной организации массово закрывают депозиты в долларах и евро. Общая доля валютных вкладов в банке сократилась до 8%.

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Андрей Загорский