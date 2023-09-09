Глава Крыма: в северо-западном районе полуострова сбит вражеский БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в северо-западном районе республики силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он сообщил в Telegram.

8 сентября господин Аксенов также сообщал, что силы ПВО сбили беспилотник над полуостровом. Ранее сегодня, 9 сентября, советник главы региона Олег Крючков сообщил, что в Симферополе горит воинская часть. Он назвал пожар обычным бытовым возгоранием.

В конце августа Крым атаковало рекордное с начала военной операции количество беспилотников, запущенных с Украины,— 42. По данным Минобороны РФ, все летательные аппараты были либо уничтожены силами ПВО, либо посажены средствами радиоэлектронной борьбы и целей не достигли.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов