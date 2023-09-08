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Коммерсантъ FM
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Над Крымом сбили беспилотник

В Крыму силами ПВО сбили вражеский беспилотник, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации»,— написал глава республики в своем Telegram-канале.

В конце августа Крым атаковало рекордное с начала СВО количество беспилотников, запущенных с Украины,— 42. По данным Минобороны РФ, все летательные аппараты были либо уничтожены силами ПВО, либо посажены средствами радиоэлектронной борьбы и целей не достигли.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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