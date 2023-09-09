Что происходит после ввода войск России на Украине. День 563-й

США могут отправить Украине ракеты ATACMS, сообщает ABC News. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удар по Константиновке был провокацией Украины к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси прибыл на Украину впервые после начала СВО. Как разворачиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:24. В один из приказов министерства образования Украины было внесено изменение с исправлением первых букв наименования Российской Федерации со строчных на прописные. «Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ, определяющий особенности обучения украинских школьников, ныне находящихся за границей»,— объяснил господин Лисовой в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сам министр считает написание РФ с заглавных букв ошибочным.

11:23. Президент США Джо Байден на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели планирует обсудить с партнерами военный конфликт на Украине и его влияние на другие страны. Об этом заявил представитель Белого дома на брифинге.

11:23. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по Константиновке в Донбассе является провокацией Украины к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена. Он сравнил произошедшее с событиями в Буче и Краматорске. При ударе в Константиновке погибли, по разным данным, 16 или 17 человек, город находится под контролем украинских войск.

11:23. На Украине погиб британец Джордан Чедвик, служивший в интернациональном легионе украинской армии. Как передает Sky News, его тело нашли в водоеме со связанными за спиной руками. Обстоятельства смерти неизвестны.

11:22. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров Группы двадцати (G20) выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников. По их словам, господин Эрдоган предлагает облегчить страхование российского экспорта продуктов питания и удобрений лондонской компанией Lloyd’s, а также вновь подключить РФ к системе SWIFT для проведения международных платежей.

11:22. Как стало известно “Ъ”, участники нацистской группировки «Параграф-88», которым следователи ГСУ СКР инкриминировали подготовку по заданию СБУ покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян, категорически отрицают свою вину. При этом само следствие исключило из дела охоту на другую журналистку — Ксению Собчак. По версии молодых людей, они совершали лишь нападения на иностранцев, а обещанный гонорар за убийство журналистки хотели оставить себе, кинув заказчиков.

11:21. Начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандерс сказал, что уничтожение танка Challenger 2 британского производства в зоне российско-украинского конфликта вызвало у него сильные эмоции (emotional tug). По его словам, британские военные испытывают глубокую привязанность к своей технике.

11:21. Администрация Джо Байдена, скорее всего, отправит Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Их могут включить в новый пакет военной помощи Киеву, сообщили источники ABC News. По данным телеканала, в арсеналах США неожиданно обнаружили больше ATACMS, чем предполагалось ранее. Это сообщение в Пентагоне прокомментировали «РИА-Новости», заявив, что решение «пока еще не принято».

11:21. Во Внуково и Домодедово ночью ограничивались рейсы, однако о налете дронов на столичный регион не сообщалось.