Чем больше налетов, тем меньше прилетов

Минувшей ночью Крым атаковало рекордное с начала военной операции количество беспилотников, запущенных с Украины,— 42. По сообщениям Минобороны РФ, все летательные аппараты были либо уничтожены силами ПВО, либо посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и целей не достигли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минобороны России сообщило об уничтожении более четырех десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Крыма. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации»,— отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, 33 беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, еще 9 уничтожены в результате огневого воздействия.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении ночью нескольких БПЛА над морем в районе мыса Херсонес. По его словам, экстренные службы не зафиксировали повреждений гражданской инфраструктуры. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности»,— написал в своем Telegram-канале губернатор.

По сообщениям жителей полуострова в соцсетях, мощные взрывы были слышны ночью в районе Тарханкута на западе Крыма, в Бахчисарайском и Симферопольcком районах (Мазанка, Доброе) и в Симферополе. При этом ни о каких разрушениях люди не сообщали.

В отличие от севастопольских коллег власти Крыма события не комментировали. Ранее губернатор Сергей Аксенов заявлял о необходимости ужесточения наказания за публикацию информации о расположении военных объектов и об их работе, в том числе об отражении силами ПВО атак, а также фото и видео, демонстрирующих их результаты.

Напомним, последняя массированная атака на Крым 28 беспилотниками была проведена в середине июля. Все БПЛА, по сообщениям Минобороны РФ, были уничтожены и не достигли целей.

Александр Дремлюгин, Симферополь